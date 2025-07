Bárbara Paz comanda o Grande Otelo 2025 e celebra indicação como melhor atriz atriz e diretora Bárbara Paz foi um dos grandes destaques da 24ª edição do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, realizada nesta... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

atriz e diretora Bárbara Paz foi um dos grandes destaques da 24ª edição do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, realizada nesta quarta-feira (30), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Barbra apresentou a cerimônia ao lado de Isabel Fillardis e também foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação no filme A Porta ao Lado. Com uma carreira consagrada, Bárbara já venceu quatro vezes o Grande Otelo e tem prêmios importantes como o Leão de Ouro de Veneza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Cuiabá convoca 68 candidatos aprovados em processo seletivo da Educação

STJ restabelece condenação por dano ambiental após recurso do MPMT

Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável em Rondonópolis