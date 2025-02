Base do Ciopaer em Sorriso é referência no apoio às operações, resgate e transporte aeromédico A base descentralizada do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) em Sorriso (a 400 km de Cuiabá) realizou mais de 1.000 atendimentos... Momento MT|Do R7 23/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 23/02/2025 - 18h06 ) twitter

A base descentralizada do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) em Sorriso (a 400 km de Cuiabá) realizou mais de 1.000 atendimentos e três mil horas de voo em missões aéreas desde a sua criação. A unidade, que completou sete anos nesta sexta-feira (21.02), se consolidou como referência no apoio às operações de segurança pública, resgate e no transporte aeromédico na região Médio-Norte.

