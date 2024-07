Batalhão Ambiental age rápido e prende suspeitos por desmatamento ilegal

Equipes do Batalhão de Proteção Ambiental (BPMPA) prenderam três homens por desmatamento ilegal, neste sábado (06.07), na zona rural de Marcelândia. Na ação, foram apreendidos dois tratores utilizados no crime e os suspeitos receberam multa no valor de R$ 450 mil.

