Batalhão Ambiental da PM prende homem por pesca irregular, apreende 25 quilos de peixes e aplica mais de R$ 28 mil em multa

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental de Mato Grosso (BPMPA) prenderam, nesta quarta-feira (16.7), um homem por pesca irregular e porte ilegal de arma, às margens do Rio Teles Pires, no município de Alta Floresta (a 790 km de Cuiabá). Com o suspeito, a PM apreendeu 25 quilos de pescado irregular e uma espingarda calibre 20. Ele ainda recebeu uma multa no valor de R$ 28.780.

