Momento MT |Do R7

Batalhão Ambiental da PM prende idoso por desmatamento e porte ilegal de arma de fogo A equipe do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu um homem, de 66 anos, por desmatamento em unidade de...

A equipe do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu um homem, de 66 anos, por desmatamento em unidade de conservação e porte ilegal de arma de fogo, nesta quarta-feira (16.4), na zona rural de Cuiabá. Com o suspeito, foram apreendidos uma máquina retroescavadeira e um revólver calibre .38 com cinco munições.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: