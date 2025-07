Batalhão Ambiental fecha terceiro garimpo ilegal nesta semana e apreende maquinários em Matupá Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), com apoio do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam... Momento MT|Do R7 26/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 16h57 ) twitter

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), com apoio do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), apreenderam, nesta sexta-feira (25.7), duas escavadeiras e duas motobombas utilizadas em um garimpo ilegal localizado na zona rural do município de Matupá (720 km de Cuiabá). Um homem, identificado como filho do proprietário da área, foi abordado e conduzido por crime ambiental. Durante o desdobramento da Operação Tolerância Zero, com uso de equipamentos de georreferenciamento, os policiais militares se deslocaram até a propriedade rural, onde havia indicação de possível área de desmatamento irregular. No local, os militares constataram que a propriedade ainda mantinha a instalação de maquinário para extração mineral. Durante a abordagem, foram apreendidas duas escavadeiras e duas motobombas. Saiba mais sobre essa operação e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT.

