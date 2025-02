Batalhão de Emergências Ambientais tem novo comandante em MT O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) promoveu, nesta sexta-feira (7.2), a troca de comando do Batalhão de Emergências... Momento MT|Do R7 08/02/2025 - 17h25 (Atualizado em 08/02/2025 - 17h25 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) promoveu, nesta sexta-feira (7.2), a troca de comando do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá. O tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes assumiu o comando, em substituição à tenente-coronel Pryscilla Jorge Machado de Souza. A solenidade foi presidida pela secretária de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, pelo comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra e pelo comandante-geral-adjunto e chefe do Estado-Maior, coronel BM Rony Robson Cruz Barros. Já o ato de transmissão do cargo foi conduzido pelo diretor-operacional, coronel BM Heitor Fernandez da Luz.

