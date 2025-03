Batalhão de Trânsito apreende 11 quilos de entorpecentes na MT-130

Momento MT |Do R7

Policiais militares do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário apreenderam 11 quilos de entorpecentes, no final da noite desta quinta-feira (27.3), na rodovia MT-130, em Poxoréu. Entre as drogas apreendidas estavam substâncias análogas a cocaína, pasta base de cocaína e maconha, que estavam dentro de um veículo Voyage.

