Batalhão de Trânsito da PM registra 1.428 multas de trânsito durante o feriado prolongado O Batalhão de Polícia Militar Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) registrou 1.428 multas de trânsito nas principais rodovias estaduais... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h07 )

O Batalhão de Polícia Militar Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) registrou 1.428 multas de trânsito nas principais rodovias estaduais, durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, que encerrou neste domingo (4.5). As ações aconteceram nas rodovias que passam pela Baixada Cuiabana: Helder Cândia (MT-010), Palmiro Paes de Barros (MT-040), Emanuel Pinheiro (MT-251) e no entroncamento entre Primavera do Leste e Rondonópolis (MT-130), além das principais vias urbanas de toda a Região Metropolitana de Cuiabá. Para mais detalhes sobre as ações e resultados da operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Cuiabá intensifica vacinação contra gripe neste sábado

