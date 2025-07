Batalhão de Trânsito da PM registra aumento de 208% em infrações nas rodovias estaduais

O Batalhão de Polícia Militar Trânsito Urbano e Rodoviário de Mato Grosso (BPMTran) notificou 51.992 condutores por infrações nas rodovias estaduais no primeiro semestre deste ano, o que representa um aumento de 208,19% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 16.870 notificações de trânsito nas rodovias estaduais do Estado no mesmo período. Já no perímetro urbano, as equipes contabilizaram 11.892 infrações em 2024 e 34.030 em 2025, registrando aumento de 186,15% nas ações de fiscalização.

