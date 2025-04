Batalhão de Trânsito intensifica fiscalização nas rodovias estaduais durante feriado do Dia do Trabalhador O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) intensificou as fiscalizações de trânsito, nas principais rodovias...

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) intensificou as fiscalizações de trânsito, nas principais rodovias estaduais, em decorrência do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta quinta-feira (01.5). O reforço de 50 policiais militares nas ações ocorre até o próximo domingo (04.5).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a fiscalização nas rodovias!

Leia Mais em Momento MT: