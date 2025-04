Bazar na Praça Alencastro mobiliza população em prol de crianças e mulheres vítimas de violência

Na manhã desta sexta-feira (11), a Praça Alencastro foi palco de solidariedade e engajamento social por meio da terceira edição do Bazar da Lírios, iniciativa liderada pela vereadora Maysa Leão em apoio à Instituição Lírios, que atua há 11 anos no acolhimento de mulheres e crianças vítimas de violência. Toda a renda arrecadada com as vendas foi destinada integralmente à manutenção das atividades da instituição.

