Bazar Solidário 2025 é lançado oficialmente em Cuiabá

Foi realizado na noite desta quarta-feira (11), em Cuiabá, o lançamento oficial do Bazar Solidário 2025, ação beneficente promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Secretaria de Interação Social e Cidadania (Seisc). O Bazar Solidário 2025 ocorrerá no dia 5 de setembro, das 8h às 17h, no foyer do Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá, e tem como objetivo arrecadar e comercializar roupas, sapatos, acessórios brinquedos e utensílios domésticos em bom estado, com preços acessíveis, para destinar os recursos a instituições filantrópicas.

Saiba mais sobre essa importante ação e como você pode ajudar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: