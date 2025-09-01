Bazar Solidário da ALMT promove solidariedade e consumo consciente A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Secretaria de Integração Social e Cidadania (Seisc), realiza no dia 5 de...

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Secretaria de Integração Social e Cidadania (Seisc), realiza no dia 5 de setembro, das 8h às 17h, no foyer do Teatro Cerrado Zulmira Canavarros, a 24ª edição do Bazar Solidário. O evento é uma oportunidade única de unir consumo consciente e solidariedade: quem participa garante produtos de qualidade a preços acessíveis e, ao mesmo tempo, contribui para instituições filantrópicas que atendem crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como você pode ajudar e participar deste evento solidário!

Leia Mais em Momento MT: