Bazar solidário promovido pela primeira-dama de MT começa nesta segunda-feira (4)

A primeira-dama Virginia Mendes, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), realiza, a partir desta segunda-feira (4.8), o Bazar Vem SER Mais Solidário. O evento acontecerá no Salão Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, com abertura oficial às 13h, e segue até quarta-feira (6). Com peças a partir de R$ 30, o bazar oferece roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, bolsas e acessórios. A programação de abertura contará com um desfile especial apresentando algumas das peças disponíveis para venda.

