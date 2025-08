Bazar Vem SER Mais Solidário começa na segunda-feira (4) com desfile e peças a partir de R$ 30 A solidariedade entra na passarela a partir da próxima segunda-feira (4.8), com o início do Bazar Vem SER Mais Solidário, promovido...

Momento MT|Do R7 02/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share