Momento MT |Do R7

Bela Gil compartilha fotos completamente nua e web especula: ‘Novo affair’ Bela Gil, de 37 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar alguns cliques completamente nua em seu perfil no Instagram. Nesta quarta...

Bela Gil, de 37 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar alguns cliques completamente nua em seu perfil no Instagram. Nesta quarta-feira (8), a apresentadora compartilhou os cliques sentimentais, em que aparece com os cabelos molhados, chorando e sorrindo deitada no chão. Em outra foto, aparece entrelaçada ao corpo de outra pessoa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: