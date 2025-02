Momento MT |Do R7

Bela Gil curte dia em mar e pratica prancha no Rio de Janeiro: ‘Mais bonito não há!!! ‘ Bela Gil, de 37 anos, compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira (18), alguns cliques exibindo o corpão em meio ao mar. A...

Bela Gil, de 37 anos, compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira (18), alguns cliques exibindo o corpão em meio ao mar. A apresentadora aproveitou as altas temperaturas da manhã e entrou nas águas para praticar o esporte Stand Up Paddel, que consiste em ficar de pé em cima da prancha e remar pequenas ou grandes distâncias no mar.

Para saber mais sobre a diversão de Bela Gil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: