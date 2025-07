Bem-Estar Animal cria projeto “Campanha 20Ver” para incentivar adoção

A Bem-Estar Animal acaba de lançar a ‘Campanha 20Ver’, com o objetivo de encontrar uma família adotiva para 20 animais, entre eles cães e gatos. O projeto conta com o apoio da população para que todos tenham um final feliz, em novos lares. A iniciativa contará com materiais gráficos que ficarão expostos para conhecimento do público, numa espécie de feira de adoção virtual. A pessoa gostou é só procurar a Bem-Estar Animal para os encaminhamentos. A ideia é tornar a campanha em uma ação permanente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: