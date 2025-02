Bem-Estar Animal faz orientações sobre adoção responsável em Cuiabá Neste 17 de fevereiro é comemorado mundialmente o Dia do Gato. A data foi criada por uma instituição italiana, na década de 30, durante... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h07 ) twitter

Neste 17 de fevereiro é comemorado mundialmente o Dia do Gato. A data foi criada por uma instituição italiana, na década de 30, durante o Congresso Internacional de Proteção Animal naquele país, visando promover o combate aos maus-tratos. Em Mato Grosos, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA) desenvolve um importante trabalho no resgate de animais abandonados e que sofreram maus-tratos, salvando muitas vidas. Atualmente, 26 gatos, sendo adultos e filhotes estão acolhidos e sendo tratados pelo município.

