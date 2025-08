Momento MT |Do R7

Bem-Estar Animal reforça para Associação dos Municípios necessidade de políticas estruturadas A Diretoria de Bem-Estar Animal se reuniu nesta semana com representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho e da Associação...

A Diretoria de Bem-Estar Animal se reuniu nesta semana com representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho e da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) para discutir pautas urgentes, entre elas a necessidade de que os municípios passem a contar com estruturas específicas voltadas à causa animal, conforme recomendação do Ministério Público.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender mais sobre essa importante discussão!

Leia Mais em Momento MT: