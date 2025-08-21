Bem-Estar Animal será beneficiada por corrida com doação de ração A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA), está com mais uma ação em andamento em favor da causa animal, com apoio...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA), está com mais uma ação em andamento em favor da causa animal, com apoio dos organizadores da 11ª edição da Corrida Pela Vida, que acontecerá no dia 13 de setembro. Mediante a inscrição, serão beneficiados o Hemocentro, com doação de sangue, a BEA, com doação de ração, e entidades filantrópicas, com doação de alimentos não perecíveis. É a primeira vez que a iniciativa ocorre em parceria com a BEA.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de como você pode ajudar!

Leia Mais em Momento MT: