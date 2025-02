Benassi lidera reunião estratégica para impulsionar melhorias em Colíder O prefeito de Colíder, Rodrigo Benassi, reforça seu compromisso com o desenvolvimento do município ao liderar uma reunião estratégica...

O prefeito de Colíder, Rodrigo Benassi, reforça seu compromisso com o desenvolvimento do município ao liderar uma reunião estratégica com vereadores e secretários municipais. O encontro, realizado na tarde desta quinta-feira (30), contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Indústria e Comércio, Lourenço Marani, dos vereadores Marcelo Canova e Carlos Pereira (Carlão da Saúde), além dos secretários Sidnei Carvalho e Arno Martins (adjunto de Esportes). O objetivo foi traçar planos para avanços estruturais e sociais no município, priorizando investimentos em infraestrutura esportiva, paisagismo e educação.

