Benassi mobiliza forças de segurança para fiscalizar lei que proíbe músicas com apologia ao crime em Colíder A Prefeitura de Colíder, no norte de Mato Grosso, iniciou uma mobilização conjunta com as forças de segurança do município para garantir...

A Prefeitura de Colíder, no norte de Mato Grosso, iniciou uma mobilização conjunta com as forças de segurança do município para garantir o cumprimento da nova legislação que proíbe a execução de músicas com conteúdo que exalte o crime, o tráfico de drogas, a violência ou o uso de substâncias ilícitas. A Lei Municipal nº 3.455/2025 foi sancionada em julho pelo prefeito Rodrigo Luiz Benassi e já está em vigor.

Saiba mais sobre as ações de fiscalização e a importância dessa lei no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: