Bene Camacho toma posse como senador e destaca importância da Amazônia

O cardiologista e ex-deputado federal Bene Camacho tomou posse como senador nesta terça-feira (16), em virtude do afastamento da titular do mandato, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que assumirá o cargo de secretária da Juventude do Estado do Maranhão.

