Beneficiários celebram sonho da casa própria em Várzea Grande Só em 2025, já são 211 moradias concretizadas em quatro residenciais. O evento foi realizado no Loteamento Hollywood, no bairro Novo... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h57 )

Momento MT

Só em 2025, já são 211 moradias concretizadas em quatro residenciais. O evento foi realizado no Loteamento Hollywood, no bairro Novo Mundo, uma das regiões que mais crescem na cidade “Foi a melhor coisa da minha vida. Sempre sonhei em ter uma casa só minha. Agora vou poder criar minhas filhas com dignidade”. A fala emocionada de Ana Paula Silva Moraes, de 20 anos, resume o sentimento de centenas de famílias que receberam, nesta segunda-feira (7), as chaves da casa própria em Várzea Grande. Mãe de duas meninas e à espera da terceira, Ana Paula foi uma das beneficiadas pelas 125 novas unidades habitacionais entregues nos residenciais Maranhão 2, América Residence e Residencial Viena.

Para saber mais sobre essa emocionante conquista e as histórias de vida que mudaram, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

