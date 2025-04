Benício, filho de Angélica e Luciano Huck, janta com namorada e os pais dela: ‘Nós’ Benício Huck, de 17 anos de idade, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, voltou a aparecer em clima de romance com a namorada,... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Benício Huck, de 17 anos de idade, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, voltou a aparecer em clima de romance com a namorada, a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, em jantar com os sogros, a avó e uma tia da amada, na noite desta terça-feira (22).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Plínio defende melhor distribuição de recursos para pesquisa no setor de petróleo

Comissão sobre calamidades naturais vai a Irecê (BA) debater medidas para enfrentar a seca

Secretariado reforça planejamento estratégico com conselheiro e técnicos do TCE