Bianca Andrade curte últimos dias de viagem romântica com Diego Cruz: ‘Croácia’ Bianca Andrade, de 30 anos, compartilhou registros de sua viagem à Croácia ao lado do namorado, Diego Cruz, 29. A empresária e influenciadora...

Bianca Andrade, de 30 anos, compartilhou registros de sua viagem à Croácia ao lado do namorado, Diego Cruz, 29. A empresária e influenciadora mostrou momentos em passeio de barco, praias e pontos históricos do país europeu. “Mais uma viagem inesquecível com você, meu amor. Que venham as próximas”, escreveu a ex-BBB, que assumiu o namoro em maio. Nos Stories, contou que a viagem está chegando ao fim e disse que já sente saudade.

