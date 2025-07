Bianca Andrade surpreende Cris com festa surpresa de ‘Toy Story’: ‘4 aninhos’ Bianca Andrade preparou uma celebração especial pelo dia do aniversário do filho Cris, da antiga relação com Fred Bruno, que completa...

Bianca Andrade preparou uma celebração especial pelo dia do aniversário do filho Cris, da antiga relação com Fred Bruno, que completa 4 anos nesta terça-feira (15). A data iniciou com um café da manhã temático, realizado pela Disney Brasil na casa da influenciadora, em referência a uma das animações preferidas do garoto, com amigos e familiares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa festa incrível!

Leia Mais em Momento MT: