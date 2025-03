Bianca Bin toma café da tarde com Lima Duarte: ‘Um brinde ao aqui e agora’ A atriz Bianca Bin, de 34 anos, compartilhou um vídeo no Instagram neste domingo (16), tomando café da tarde com o ator Lima Duarte...

A atriz Bianca Bin, de 34 anos, compartilhou um vídeo no Instagram neste domingo (16), tomando café da tarde com o ator Lima Duarte, de 94. “Domingo. Um brinde ao presente, ao aqui e agora, onde desfrutamos da companhia uns dos outros e celebramos as coisas boas da vida”, escreveu a esposa do ator Sergio Guizé, de 44.

