Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça realiza ações sociais em setembro e outubro

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, vinculada a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), realizará diversas ações sociais, a partir desta segunda-feira (1º.9). A programação inclui arrecadação de alimentos, brinquedos e agasalhos, incentivos à leitura e palestra sobre a valorização da vida.

