Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça realiza ações sociais em setembro e outubro
A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, vinculada a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), realizará...
A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, vinculada a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), realizará diversas ações sociais, a partir desta segunda-feira (1º.9). A programação inclui arrecadação de alimentos, brinquedos e agasalhos, incentivos à leitura e palestra sobre a valorização da vida. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações que a biblioteca está promovendo! Leia Mais em Momento MT:
A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, vinculada a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), realizará diversas ações sociais, a partir desta segunda-feira (1º.9). A programação inclui arrecadação de alimentos, brinquedos e agasalhos, incentivos à leitura e palestra sobre a valorização da vida.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações que a biblioteca está promovendo!
Leia Mais em Momento MT: