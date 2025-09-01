Logo R7.com
Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça realiza ações sociais em setembro e outubro

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, vinculada a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), realizará diversas ações sociais, a partir desta segunda-feira (1º.9). A programação inclui arrecadação de alimentos, brinquedos e agasalhos, incentivos à leitura e palestra sobre a valorização da vida.

