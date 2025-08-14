Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bicampeão mirim de kickboxing participa de sessão na Câmara de Cuiabá

Marcelo Borges – Assessoria do vereador Fellipe Corrêa O vereador Fellipe Corrêa (PL) apresentou, durante a sessão ordinária desta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Marcelo Borges – Assessoria do vereador Fellipe Corrêa

O vereador Fellipe Corrêa (PL) apresentou, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (14), o atleta mirim Kenzo Abe, conhecido como “Japinha Cuiabano”, que vem se destacando no cenário estadual e nacional na modalidade de kickboxing. O jovem competidor se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro – Copa Brasil de Kickboxing 2025 – que será realizado em setembro, na cidade de Cambé (PR).

Para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Kenzo e sua participação na Câmara de Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.