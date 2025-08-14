Bicampeão mirim de kickboxing participa de sessão na Câmara de Cuiabá
Marcelo Borges – Assessoria do vereador Fellipe CorrêaO vereador Fellipe Corrêa (PL) apresentou, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (14), o atleta mirim Kenzo Abe, conhecido como “Japinha Cuiabano”, que vem se destacando no cenário estadual e nacional na modalidade de kickboxing. O jovem competidor se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro – Copa Brasil de Kickboxing 2025 – que será realizado em setembro, na cidade de Cambé (PR).
