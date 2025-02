Bioinsumos ganham espaço no Brasil, mas desafios regulatórios ainda preocupam o setor Os bioinsumos já ocupam 31% da área cultivada e estão presentes em 60% das propriedades rurais brasileiras, segundo as mais recentes...

Os bioinsumos já ocupam 31% da área cultivada e estão presentes em 60% das propriedades rurais brasileiras, segundo as mais recentes pesquisas. Essa expansão reflete o avanço do Brasil como líder global na adoção de insumos biológicos, considerados uma alternativa sustentável aos agroquímicos convencionais. No entanto, o crescimento acelerado dessa prática traz à tona preocupações com qualidade, regulamentação e segurança, especialmente no caso dos bioinsumos “on farm” – aqueles produzidos ou multiplicados diretamente nas fazendas.

Para entender melhor os desafios e as oportunidades que os bioinsumos trazem para o setor agrícola, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: