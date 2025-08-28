“Bioinsumos” vai disponibilizar R$ 60 milhões para agricultura familiar O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou uma iniciativa inédita voltada para fortalecer a agricultura...

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou uma iniciativa inédita voltada para fortalecer a agricultura familiar: o programa BNDES Bioinsumos, que disponibilizará até R$ 60 milhões em recursos não reembolsáveis para cooperativas interessadas na produção e multiplicação de bioinsumos. A ação tem como objetivo ampliar o acesso a tecnologias sustentáveis e estimular a autonomia dos produtores no fornecimento de insumos biológicos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a agricultura familiar!

Leia Mais em Momento MT: