Biólogo é novo diretor do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal
O Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP), unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), está sob nova direção. A nomeação de Leandro Dênis Battirola como novo diretor foi publicada nesta quarta-feira (20), no Diário Oficial da União (DOU).
