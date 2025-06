Bittar questiona ações do governo para Amazônia e critica órgãos ambientais O senador Marcio Bittar (União-AC) criticou, em pronunciamento nesta segunda-feira (9), organizações internacionais e ambientais que... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h57 ) twitter

O senador Marcio Bittar (União-AC) criticou, em pronunciamento nesta segunda-feira (9), organizações internacionais e ambientais que, segundo ele, não confrontam países como a China, principal emissora de CO2 do planeta, mas atacam pequenos produtores da Amazônia. — Cadê o poder do Estado? Porque quando essa turma que prende produtor rural, tira o gado que ele tem, tira o sustento dele e da família dele, sabe o que diz? “Nós estamos cumprindo a lei”. Mas cadê a mesma força para combater o narcotráfico, para combater facção criminosa, para combater milícia? — indagou. Para uma análise mais aprofundada sobre as críticas de Bittar e a situação da Amazônia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura recebe kits escolares e projeta atender todos alunos este mês

