Blitz orienta população sobre combate à violência contra a mulher em Sinop A Prefeitura de Sinop participou, na manhã desta quarta-feira (20), de uma blitz educativa em alusão à campanha Agosto Lilás e aos...

A Prefeitura de Sinop participou, na manhã desta quarta-feira (20), de uma blitz educativa em alusão à campanha Agosto Lilás e aos 19 anos da Lei Maria da Penha. A mobilização promovida pela Rede de Enfrentamento e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sinop ocorreu na Avenida dos Jacarandás, em frente ao Ginásio Benedito Santiago, e teve como foco a conscientização da população sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação contou com a atuação direta da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Guarda Civil Municipal (GCM) e de outras instituições que fazem parte da Rede de Enfrentamento.

