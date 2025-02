Blocos, Cordão e festas nos bairros: Carnaval prossegue em Cuiabá com apoio do Governo de Mato Grosso Após o desfile dos Blocos e Escolas de Samba, a programação de Carnaval em Cuiabá prossegue a partir desta sexta-feira (28.2), com... Momento MT|Do R7 27/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h27 ) twitter

Após o desfile dos Blocos e Escolas de Samba, a programação de Carnaval em Cuiabá prossegue a partir desta sexta-feira (28.2), com várias ações que contam com o patrocínio do Governo de Mato Grosso. Por meio da parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e a Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Cuiabá, a manifestação cultural será celebrada por diversos públicos e em diferentes regiões da capital mato-grossense.

