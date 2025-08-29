Logo R7.com
Bloqueio da Avenida da FEB está cancelado pelo Consórcio BRT Cuiabá

A Prefeitura de Várzea Grande informa que o bloqueio da Avenida da FEB, anunciado para esta sexta-feira (29), foi cancelado em razão...

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Várzea Grande informa que o bloqueio da Avenida da FEB, anunciado para esta sexta-feira (29), foi cancelado em razão de mudanças no planejamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) e do Consórcio Construtor BRT Cuiabá, responsáveis pela execução das obras do BRT.

