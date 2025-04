Bloqueio na Avenida do CPA começa neste sábado com previsão de 20 dias O avanço das obras do BRT em Cuiabá vai bloquear, a partir deste sábado (12) o acesso de motoristas que saem da rua Conselheiro Ênio...

O avanço das obras do BRT em Cuiabá vai bloquear, a partir deste sábado (12) o acesso de motoristas que saem da rua Conselheiro Ênio Vieira em direção à Avenida do CPA sentido Pantanal Shopping. A opção será virar à direita e entrar em um retorno que será oferecido provisoriamente nas proximidades do Mc Donalds. A previsão inicial é que essa alteração no trânsito vigore por 20 dias.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: