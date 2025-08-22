Logo R7.com
Bloqueio total em trecho da avenida Miguel Sutil será realizado neste fim de semana

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que a Avenida Miguel Sutil será totalmente interditada neste...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que a Avenida Miguel Sutil será totalmente interditada neste sábado (23.8) e domingo (24.8), em frente à Todimo Lar Center, para a continuidade das obras do Complexo Viário do Leblon.

