Boas práticas tornam consumo de água mais eficiente na ALMT No Dia Internacional da Água, 22 de março, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) reforça o compromisso com a sustentabilidade... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 09h26 )

Sistemas de captação de águas pluviais reduzem o consumo de recursos hídricos

No Dia Internacional da Água, 22 de março, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) reforça o compromisso com a sustentabilidade e o uso responsável dos recursos hídricos. Além de apoiar projetos de lei voltados para a gestão eficiente da água, a ALMT adota práticas ambientais no seu cotidiano, como o sistema de reaproveitamento das águas pluviais para a limpeza das áreas externas e irrigação dos jardins.

Saiba mais sobre as iniciativas sustentáveis da ALMT e como elas impactam o uso da água acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

