Boca Juniors empata com Benfica em estreia no Mundial de Clubes O Boca Juniors estreou na Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira (16) com um empate por 2 a 2 contra o Benfica, em um jogo movimentado...

O Boca Juniors estreou na Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira (16) com um empate por 2 a 2 contra o Benfica, em um jogo movimentado no Hard Rock Stadium, em Miami. Os gols do time argentino foram marcados por nomes conhecidos do futebol brasileiro: Miguel Merentiel, ex-Palmeiras, e Rodrigo Battaglia, ex-Atlético-MG. Pelo lado português, Ángel Di María, de pênalti, e Nicolás Otamendi balançaram as redes.

Para mais detalhes sobre este emocionante confronto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: