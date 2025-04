Momento MT |Do R7

Boi gordo tem preços firmes, mas produtor deve ficar atento O mercado do boi gordo na América Latina fechou a última semana em alta, especialmente nos países do Mercosul, onde o preço médio da...

O mercado do boi gordo na América Latina fechou a última semana em alta, especialmente nos países do Mercosul, onde o preço médio da carne para exportação bateu um recorde que não se via há três anos. O quilo da carcaça chegou a R$ 23,14, refletindo a forte demanda internacional.

Para mais detalhes sobre o mercado do boi gordo e as expectativas para os próximos meses, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: