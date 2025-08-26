Logo R7.com
Boletim aponta elevação nos registros de Chikungunya

O boletim epidemiológico das arboviroses divulgado nesta terça-feira (26), pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O boletim epidemiológico das arboviroses divulgado nesta terça-feira (26), pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), aponta um avanço principalmente nos casos de chikungunya. Segundo dados registrados no Sistema Sinan On-line, o levantamento atualizado apresenta a incidência das principais arboviroses no Município, conforme discriminado abaixo:

