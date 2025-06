Bolo luxuoso de Maria Alice impressiona: ‘Levou 3 semanas para ficar pronto’

Momento MT |Do R7

Virginia Fonseca, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27 anos, comemoraram, nesta segunda-feira (2), em Goiânia (GO), o aniversário de 4 anos da filha mais velha, Maria Alice, com uma festa luxuosa, que chamou atenção pela grandiosidade, especialmente do bolo. O doce principal da celebração alcança impressionantes 2,5 metros de altura, e virou destaque nas redes sociais.

