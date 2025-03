Bolsista de projeto do Governo de MT conquista título de campeão Pan-Americano de Jiu-Jitsu

Momento MT |Do R7

O mato-grossense Felipe Leonardo conquistou o título de campeão no Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2025, realizado entre os dias 19 e 23 de março, em Orlando, na Flórida (EUA). Aos 21 anos, o atleta é bolsista do projeto OlimpusMT do Governo de Mato Grosso, que é executado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

