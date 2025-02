Bolsista do Estado, atleta de natação representa MT em Camping Escolar Paralímpico A atleta de natação, Aline Haenisch, participou da 1ª fase do Camping Escolar Paralímpico 2025, realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 18h27 ) twitter

A atleta de natação, Aline Haenisch, participou da 1ª fase do Camping Escolar Paralímpico 2025, realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro, em São Paulo (SP). Bolsista do programa OlimpusMT da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Aline conquistou três medalhas de ouro nas Paralimpíadas Escolares 2024 e vivenciou, no camping, a rotina de um atleta de alto rendimento. Ela é deficiente visual. “Vou levar muito aprendizado para Mato Grosso. É uma vivência de atleta de alto rendimento, uma semana bem puxada, bem corrida. Mas viver essa experiência foi maravilhoso”, disse Aline.

