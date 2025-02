Bombeiro salva recém-nascido que se engasgou após a amamentação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) salvou um recém-nascido, de 40 dias de vida, que se engasgou após a amamentação, em Guarantã do Norte (a 709 km de Cuiabá). O incidente aconteceu na noite desta quarta-feira (22.1), quando o pai e a tia da criança buscaram ajuda diretamente no quartel do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM). No momento do ocorrido, o sargento BM Deric Pansera estava dentro do batalhão quando ouviu batidas urgentes no portão. Ao verificar, encontrou o homem com a bebê em seus braços, apresentando sinais de asfixia.

