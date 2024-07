Bombeiros abrem seleção para contratação de brigadistas em combate aos incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) publicou, nesta sexta-feira (19.07), o edital do processo seletivo para a contratação de 150 brigadistas florestais temporários para reforçar as ações de combate aos incêndios florestais no Estado. As inscrições se iniciam na segunda-feira (22.07) e são gratuitas.

